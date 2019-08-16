Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM

Два высокопоставленных сотрудника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — проведут под стражей ещё три месяца. Арест продлён по решению Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 16 августа.

Первый заместитель начальника СКЖД и заместитель начальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения подозреваются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма, которые могли получить вышеуказанные сотрудники превысила 1,5 млн рублей. Сотрудники СКЖД пообещали бизнесмену покровительство в продвижении составов поездов руководимой им организации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о задержании высоких чинов стало известно в июле текущего года. В домах и служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски. Уголовное дело находится на рассмотрении у сотрудников отдела по расследованию особо важных дел.

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