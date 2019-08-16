Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM

Помещение античного храма, существовавшего в Херсонесе в промежутке между IV веком до н. э. до IV веком н. э, раскопали участники археологической экспедиции из Уральского гуманитарного института УрФУ. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба вуза.

«В ходе работ было обнаружено одно из помещений, которое когда-то, по всей видимости, принадлежало храму. Храм примыкал к улице, к северу от него находилась площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью — подсобные помещения данного сооружения», — сообщил руководитель экспедиции Станислав Рыжков.

Раскопки в IX квартале городища ведутся с 1889 года. В этом году от УрФУ в них приняли участие 17 студентов. Отмечается, что сейчас раскоп доступен для обозрения посетителям музея.

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