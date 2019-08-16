Вашингтон, , 15:27 — REGNUM

Моддеры (создатели модификаций), решившие осуществить перенос The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок (базовая программа игры) The Elder Scrolls V: Skyrim выложили в сеть новый ролик, демонстрирующий результат их работы. Видео было опубликовано 15 августа на YouTube-канале проекта.

В описании к видео члены независимой студии Rebelzize сообщили, что они после долгих лет разработки могут, наконец, показать нечто, что они сами готовы назвать «настоящей видеоигрой». Разработчики также отметили, что они уже «почти видят» конец работы. Стоит отметить: создатели мода пока что не назвали дату его релиза.

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Напомним, этот проект получил название Skyblivion, работы над его реализацией начались ещё в 2012 году, те около семи лет назад. Самый первый демонстрационный ролик моддеры выложили в июне 2015 года.

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