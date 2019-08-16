Махачкала, , 15:43 — REGNUM

Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляцию на арест депутата Народного собрания республики Фикрета Раджабова («Единая Россия»), подозреваемого в мошенничестве при выделении земельных участков. Парламентарий останется под стражей, пишет «Молодёжь Дагестана».

Напомним, Раджабов был задержан и в последующем арестован в третьей декаде мая 2019 года в рамках громкого уголовного дела о земельных махинациях. По версии следствия, будучи руководителем правового управления мэрии города Махачкалы (1998—2007), он в составе преступного сообщества приложил руку к незаконному отчуждению из федеральной и муниципальной собственности более тысячи земельных участков.

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Позже Советский районный суд Махачкалы продлил Раджабову арест до 15 ноября, но 1 августа Верховный суд Дагестана освободил депутата из-под стражи, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. В частности, ему было запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00.

Однако на свободе парламентарий побыть не успел, поскольку был повторно задержан в этот же день, 1 августа, прямо на выходе из СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков. Спустя два дня Советский райсуд Махачкалы арестовал Раджабова на два месяца.

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