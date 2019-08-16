Аддис-Абеба, , 15:58 — REGNUM

Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Эфиопии (MEFCC) сообщило, что оно разрабатывает различные стратегии для достижения национальной цели по восстановлению 22 миллионов гектаров опустыненных и безжизненных земель к 2030 году. Помимо реализации продолжающейся масштабной кампании по высадке деревьев, которая началась еще в мае 2019 года, в министерстве заявили, что разработаны и другие стратегии, включающие борьбу за сохранение существующих лесов и развитие бассейнов рек. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Координатор программы Red+ в эфиопском министерстве Йитебту Могес отметил, что существующие лесные массивы в Эфиопии занимают территорию в 17,2 млн га. Он добавил, что увеличив эту площадь до 39,2 миллиона гектаров, министерство добьется цели, чтобы к 2030 году иметь лесистость в Эфиопии на уровне в 30% .

По словам Могеса, правительство стремится не только увеличить лесной покров и восстановить деградировавшие леса, но и повысить роль лесного хозяйства в сельскохозяйственном производстве, обеспечении продовольственной безопасности, развитии водоснабжения и энергетики, создании рабочих мест и повышении доходов домашних сельских хозяйств.

Координатор также подчеркнул, что развитие лесного хозяйства является основой процветания Эфиопии, поскольку оно является стимулом для активизации роста сельского хозяйства, а также для улучшения систем водоснабжения, создания возобновляемых источников энергии, систем ирригации и достижения целей устойчивого развития.