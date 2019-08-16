Киев, , 15:24 — REGNUM

На одном из полигонов, расположенных на временно подконтрольной Украине территории ДНР, состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.

В сообщении военного ведомства говорится, что участники ознакомились с рекомендациями по качественному обслуживанию техники, а также обустройству инфраструктуры. В рамках практической части экипажи танков Т-64Б показали навыки индивидуальной подготовки. Они преодолели полосу препятствий длиной 400 м, а также произвели стрельбы «с ходу».

В конце учений были подведены итоги, определены наиболее эффективные способы ведения боя в различных ситуациях, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ приняли участие в международных военных учениях Agile Spirit 2019, проходивших на территории Грузии.

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