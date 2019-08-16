Аддис-Абеба, , 15:30 — REGNUM

В медицинском бюро администрации эфиопского города федерального значения Дыре-Дауа сообщили, что власти работают над тем, чтобы остановить вспышку вируса Чикунгунья, передаваемого человеку через укусы комаров. Глава бюро д-р Фуад Кедыр заявил, что к настоящему времени имеются данные о 3 756 случаях заражения вирусом. Тем не менее, пока нет официальных подтверждений, являются ли все случаи болезни именно вирусом Чикунгунья, поскольку у заболевания сходные симптомы с малярией и вирусом денге. По словам Фуада Кедыра, пока что не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода из-за эпидемии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

По словам директора бюро, данный вирус ранее поражал население регионов Эфиопское Сомали, Афар и Штата народов Юга, и он, возможно, был занесен в Дыре-Дауа комарами. От этой болезни пока не существует вакцины, и наиболее эффективной защитной мерой является предотвращение укусов комаров. Доктор Кедыр сообщил журналистам, что для предотвращения распространения заболевания власти раздали более 179 000 обработанных инсектицидами москитных сеток-палантинов. Вирус Чикунгунья вызывает жар и сильную боль в суставах, а, помимо этого, другие симптомы включают мышечные боли, головную боль, усталость и сыпь.