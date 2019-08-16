Додома, , 15:27 — REGNUM

Заинтересованные стороны и крестьяне на кофейных полях в области Сонгве, Танзания, обратились к Президенту Танзании Джону Магуфули с просьбой расформировать Совет по кофе Танзании в связи с тем, что данный орган имеет связи с различными посредниками и манипулирует ценами на кофе, которые упали более чем на 30%.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», об этом сообщили на встрече, в которой приняли участие крестьяне, заинтересованные стороны, представители различных органов и региональные государственные чиновники.

По словам заинтересованных лиц, цены кофе на мировом рынке составляет 145 долларов США за мешок, однако местные крестьяне были вынуждены продавать кофе по 40−90 долларов США за мешок, что ниже порогового значения в 120 долларов США.

В связи с этим, заинтересованные стороны и крестьяне области обратились к Президенту Магуфули с просьбой расформировать Совет за манипулирование ценами на кофе и содействие падению цен на аукционах.

Один из этих заинтересованных лиц Чарльз Ченза подчеркнул, что, когда посредники покупают кофе у крестьян, они продают по завышенной цене, превышающей аукционные значения.

«Мы просим Президента Магуфули расформировать Совет по кофе, дабы избавиться от «вредителей», сидящих там, или, возможно, реорганизовать данный орган, чтобы крестьяне и заинтересованные стороны могли получать доход от продажи этой культуры, от которой зависит наше существование», — отметил Ченза.

Другое заинтересованное лицо Самсон Симкоко, призвал крестьян объединиться и не поддаваться махинациям брокеров и посоветовал им продавать свой кофе на аукционах, организованных кооперативами.