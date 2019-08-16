Оренбург, , 15:02 — REGNUM

В Оренбуржье после скандала, когда мать заболевшего ребенка возмутилась отсутствием шпателя у пришедшего по вызову педиатра и выложила в интернете видеозапись, медработник хотела уволится. Однако на помощь педиатру пришли пациенты и коллеги. Поддержка дала силы. Сейчас врачу помогают юристы, скорее всего, последует суд, сообщает портал orenday.ru.

Педиатр отметила, что в день, когда случился конфликт, было много вызовов. Шпатели закончились. Казалось, договоренность о том, что доктор сходит в поликлинику за шпателем и вернется была достигнута. Однако в результате визит маленькому пациенту нанёс другой врач.

После инцидента, получившего огласку, педиатру пришлось взять больничный. Распространение в интернете видео усложнило медику работу.

Свою помощь медику предложили юристы. Педиатр заявила, что бездействовать не намерена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа большой резонанс вызвал ролик в интернете, где мать заболевшего ребенка отчитывает медика за отсутствие шпателя и отказывается дать чистую ложку, чтобы специалист посмотрела горло пациента.

Мнения пользователей относительно возникшей ситуации разнятся. Комментарий дала и.о. министра здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, которая посчитала ситуацию некритичной — чистая ложка вполне может заменить шпатель.

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