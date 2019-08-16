Киншаса, , 15:14 — REGNUM

Вспышка лихорадки Эбола распространилась на новую, уже третью провинцию в Демократической Республике Конго (ДР Конго). Об этом, как передает Associated Press, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно новым данным, тесты подтвердили положительный результат у двух новых пациентов в районе Мвенга в Южном Киву, а также в провинциях Северное Киву и Итури, где уже имелись подтвержденные случаи заболевания.

По последним данным, вспышка лихорадки Эбола в восточной части страны унесла жизни 1 808 человек из 2 765 подтвержденных случаев. Нынешняя вспышка, которая началась 1 августа прошлого года, стала второй по величине за всю историю.