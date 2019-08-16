Бужумбура, , 15:44 — REGNUM

Власти Бурунди начали проводить вакцинацию от вируса Эбола среди работников здравоохранения, а также среди жителей районов, граничащих с Демократической Республикой Конго. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», кампания по вакцинированию проводится среди медицинских работников, находящихся на границе бурундийской деревни Гатумба, при использовании вакцины rVSV-ZEBOV, предоставленной компанией Merck.

«Хотя эта вакцина еще не была официально одобрена, однако она продается на рынке и доказала свою эффективность и безопасность при использовании во время вспышки вируса Эбола в Западной Африке», — говорится в заявлении ВОЗ.

«Эта вакцина предназначена для использования в гуманитарных целях для защиты лиц, наиболее подверженных риску заражения вирусом Эбола. Она будет использоваться Министерством здравоохранения и в первую очередь предоставляться медицинским работникам, проводящих деятельность в приоритетных районах, где существует риск инфицирования заболеванием», — отмечает ВОЗ.

Однако в заявлении ВОЗ не уточняется, сколько доз вакцины будет предоставлено компанией «Merck» для реализации проводимой кампании.

До сих пор в Бурунди не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования вирусом Эбола, продолжающего распространяться на востоке ДРК с августа прошлого года.

Напомним, что лихорадка Эбола стала причиной смерти более 1900 человек в стране. Как сообщается, вооруженные столкновения препятствовали усилиям по борьбе со вспышкой заболевания.