Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM

Аналоговое телевидение в Ленинградской области прекратит вещание в середине октября 2019 года — останется только цифровое ТВ. К настоящему времени цифровое эфирное вещание, благодаря 36 передающим станциям, доступно 99,4% населения региона. Об оставшихся без доступа к «цифре» жителях позаботятся «через спутник».

Как сообщили 16 августа в областном правительстве, Минкомсвязи РФ уточнило список населенных пунктов Ленобласти, не попавших в зону охвата эфирного телевещания в цифровом формате.

«В Ленинградской области 540 таких поселений. В них находится 5272 домохозяйств, 2933 из которых уже имеют необходимое спутниковое оборудование», — отметили власти региона.

Операторы спутникового телевидения пообещали обеспечить пользователей в этих населенных пунктах абонентским оборудованием по льготным ценам и возможностью бесплатного приема 20 телеканалов и трех радиоканалов.

Переход с аналогового на цифровое телевещание в Ленинградской области запланирован на 14 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, для некоторых льготных категорий граждан в Ленобласти предусмотрено получение единовременной денежной компенсации на приобретение необходимого для приема цифрового ТВ оборудования в размере до 3000 рублей. Срок выплаты компенсаций продлен до 31 декабря 2019 года.

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