Исламабад, , 15:47 — REGNUM

15 августа в Лондоне прошла массовая демонстрация под флагами Пакистана и Кашмира против действий Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, «многотысячная» демонстрация стала частью «Дня траура», проводимого в Пакистане в День независимости Индии. Представители пакистанской диаспоры, многие из которых прибыли в Лондон из других городов Великобритании, собрались около посольства Индии, чтобы выразить свое недовольство. Участники несли плакаты с различными лозунгами: «Кашмир в огне», «Свободу Кашмиру!» и «Моди! Занимайся чаем, а не войной». Примечательно, что в Лондоне также прошла демонстрация в поддержку действий Нью-Дели. Благодаря усилиям лондонской полиции, столкновений между участниками обеих демонстраций не произошло. Различные марши и митинги, уступавшие по числу участников лондонской акции, в рамках «Дня траура» прошли также в Брюсселе, Париже, Милане и Нью-Йорке.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.