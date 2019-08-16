Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM

На приобретение школьной формы и канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей в Нур-Султане выделят 237 млн тенге ($613 тыс.). Об этом заявил глава управления образования города Ануар Жангозин, сообщает издание InformBuro.

По его словам, администрация города выделит малообеспеченным семьям сертификаты, по которым родители смогут приобрести форму и канцелярские принадлежности к школе.

Жангозин отметил, что сумма сертификата на каждого ребенка составит 30 тыс. тенге ($77,5). Кроме того, сертификаты действуют в нескольких магазинах, выбранных палатой предпринимателей «Атамекен».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля глава управления образования Алма-Аты Гульнар Ходжабергенова заявила, что на покупку школьной формы малообеспеченным семьям выделят 260 млн тенге ($675 тыс. по курсу на 25 июля).

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