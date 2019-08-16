Москва, , 16:47 — REGNUM

Певицу и блогера Ольгу Бузову обвинили в оскорблении ветеранов. С заявлением в Генеральную прокуратуру России обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает издание «Ведомости» 16 августа.

Бородин попросил также удалить аккаунт артистки из социальной сети Instargram. По мнению активиста, видео, опубликованное Бузовой, может быть использовано другими странами против России. Он также предположил, что поступок певицы мог быть совершен под действием запрещенных веществ. То, что Бузова, будучи одета в дорогой купальник и находясь на курорте, называет себя блокадницей, возмутило Бородина.

Ранее певица Ольга Бузова в своем Instargam опубликовала видеоролик, в котором она облизывает тарелку из-под еды со словами: «Вкусно мне, я блокадница!». Это высказывание вызвало негативную реакцию у многих интернет-пользователей.

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Instagram-аккаунт Ольги Бузовой является самым читаемых в русскоязычном сегменте социальной сети: у певицы 16,2 млн подписчиков.

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