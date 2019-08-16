Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM

Судьба самолёта А321, который 15 августа был экстренно посажен в поле возле города Жуковский, решит комиссия компании Airbus. Об этом журналистам заявил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

«Она будет принимать решение», — отметил руководитель.

При этом напомним, что он также сомневается в том, что этот самолёт снова поднимется в воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт А321 приземлился на кукурузном поле. Причиной стало попадание чаек в двигатели.

Несмотря на полные баки горючего, пожара и жертв удалось избежать. Часть пассажиров была отправлена в Симферополь тремя рейсами, ещё некоторые отказались от полёта.