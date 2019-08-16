Исламабад, , 17:01 — REGNUM

Правительство Пакистана одобрило планы по строительству большой дамбы для защиты Карачи (провинция Синд) от наводнений в период муссонных дождей.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, дамба для защиты мегаполиса и его окрестностей протянется на 130 километров к востоку от города и на 65 километров к югу. Главное назначение «Плотины Синда» — защита дельты реки Инд от притока морской воды в период муссонных дождей, который грозит Карачи затоплением. Ожидается, что строительство плотины будет завершено к 2024 году.

Напомним, что из-за муссонных дождей в Пакистане в этом сезоне погибло не менее 193 человек. Карачи, который является экономической столицей страны, пострадал из-за наводнения: часть зданий была разрушена, несколько человек погибло при обрушении сооружений и от разрядов тока при падении линий электропередач.