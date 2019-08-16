Севастополь, , 14:45 — REGNUM

В Севастополе за три года уничтожили лекарств для льготников почти на 30 миллионов рублей, поскольку у них истёк срок годности. Об этом 16 августа сообщили аудиторы Контрольно-счётной палаты города.

«На 1 января 2019 года объём лекарственных остатков составил почти 420 тысяч упаковок на 369 миллионов рублей. К уничтожению подготовлено более 40 тысяч единиц, поскольку дальнейшее их использование признано нецелесообразным из-за истечения срока годности», — отметили в КСП.

Потери федерального и регионального бюджета с 2015 по 2018 годы составили 29,6 млн рублей, такова стоимость подготовленных к уничтожению лекарств. По данным аудиторов, в 2018 году почти треть населения города состояла на диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения — более 185 тысяч человек, из которых менее 21 тысячи человек были обеспечены льготными лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году чиновники горздрава высказывали недовольство по поводу того, что больше половины севастопольцев, имеющих право на получение медикаментов по федеральной льготе, отказывается от них, забирая деньгами, а потом эти же лекарства требуют по региональной льготе.

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