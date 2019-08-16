Севастополь, 16 августа 2019, 14:45 — REGNUM
В Севастополе за три года уничтожили лекарств для льготников почти на 30 миллионов рублей, поскольку у них истёк срок годности. Об этом 16 августа сообщили аудиторы Контрольно-счётной палаты города.
Потери федерального и регионального бюджета с 2015 по 2018 годы составили 29,6 млн рублей, такова стоимость подготовленных к уничтожению лекарств. По данным аудиторов, в 2018 году почти треть населения города состояла на диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения — более 185 тысяч человек, из которых менее 21 тысячи человек были обеспечены льготными лекарствами.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году чиновники горздрава высказывали недовольство по поводу того, что больше половины севастопольцев, имеющих право на получение медикаментов по федеральной льготе, отказывается от них, забирая деньгами, а потом эти же лекарства требуют по региональной льготе.
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