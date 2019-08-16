Усти-над-Лабем, , 14:46 — REGNUM

В Чехии 29-летний гражданин Украины получил 17,5 лет тюрьмы за убийство проститутки, сообщило 16 августа издание «Европейская правда» со ссылкой на чешские СМИ.

Осуждённый Андрей Мацола совершил убийство спустя 14 дней по приезду в Чехию. По данным следствия, женщина стала требовать больше денег, чем было договорено ранее, после чего гражданин Украины нанёс ей смертельный удар камнем по голове.

Суд чешского города Усти-над-Лабем приговорил мужчину к 17,5 годам заключения за убийство и хулиганство, а также запретил ему въезд на территорию Чехии в течение 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство труда Чехии опубликовало данные, согласно которым граждане Украины составляют 80% всех иностранных рабочих в этой стране.

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