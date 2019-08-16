Анкара, , 16:10 — REGNUM

Религиозный фонд Турции в рамках программы по пожертвованию мяса на Курбан-байрам в 2019 году внутри страны и за рубежом распределил мясо 453 тысяч туш животных, отданных на благотворительность. Кампания проводилась под слоганом «Поделись мясом, сблизься с братом по вере».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава фонда Мехмет Саваш Полат отметил, что мясо было распределено в 423 регионах 149 стран и в 424 точках в пределах турецких границ. По его словам, с точки зрения соответствия исламским нормам, контроль всех действий осуществлялся силами 6,5 тыс. сотрудников фонда и добровольцев, они же поименно объявляли благотворителей.

Мехмет Саваш Полат подчеркнул, что турецкий народ протянул руку братской помощи всем от Йемена до Бангладеш, от Монголии до Ганы, и даже таким регионам, как Бангсаморо на Филиппинах, которые празднуют свой первый Курбан-байрам, добившись самоуправления. Он добавил: «Мы доставили мясо нуждающимся в нашей стране, беженцам, студентам религиозных курсов, за рубежом — голодающим, жертвам войны, вдовам и сиротам, всего — 19 млн человек. В 2018 году этот показатель составлял 17 млн».