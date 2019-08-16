Унцукульский район, Дагестан, , 14:41 — REGNUM

Доставщица пенсий из Унцукульского района Дагестана признана виновной в хищении почти 430 тысяч рублей. Мошенница присваивала себе выплаты, которые начислялись на имя покойной пенсионерки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что осуждённая скрыла факт смерти пенсионерки, проживавшей в селе Ирганай, и ежемесячно получала назначаемые ей выплаты якобы для дальнейшей доставки. При этом она в поручениях подделывала подпись покойной, а деньги оставляла себе. Судом ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

«Принятыми прокуратурой района мерами обеспечено полное возмещение имущественного ущерба причинённого преступлением», — рассказали в надзорном ведомстве.

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Напомним, аналогичные преступления в Дагестане ранее выявлялись неоднократно. Как сообщало ИА REGNUM, 53-летний житель города Кизляра подозревается в хищении пенсионных выплат умершего человечка на сумму свыше 605 тысяч рублей.

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