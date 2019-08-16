Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM

По факту невыплаты заработной платы морякам теплохода Vostok, которые объявили о голодовке в порту Ростова-на-Дону, организована доследственная проверка. Об этом информирует Южное следственное управление на транспорте СКР, передаёт ИА REGNUM 16 августа.

По имеющимся сведениям, в составе экипажа теплохода находится 11 человек. Следователям поступило восемь заявлений от моряков, в которых указано, что пострадавшим от действий судовладельца зарплата не выплачивается с момента подписания трудового договора. Общая сумма долга превышает 40 тыс. долларов США.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало об акции протеста, которую объявили моряки, находящиеся на судне Vostok. Экипаж решился на бессрочную голодовку в связи с задолженностью по зарплате. Судно находится в порту Ростова-на-Дону с 20 июня 2019 года. В составе экипажа — 10 россиян и одна гражданка Украины.

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