Великие Луки, Псковская область, 16 августа 2019, 14:29 — REGNUM
В реке Ловать в Великих Луках Псковской области рыбаки поймали рыбу из семейства пираньевых, сообщает «Псковское агентство информации». Фото улова рыбак Степан Земляникин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».
Рыбак сообщил, что они с товарищем ловили сома на донную удочку и червя, но пойманная рыба оказалась с зубами, похожими на человеческие. Рыбаки считают, что выудили паку — рыбу из семейства пираньевых.
Это уже не первая рыба паку, которую поймали рыбаки в Великих Луках. Впервые подобную рыбу поймал местный житель в Ловати в начале июля 2019 года.
Паку — вид пресноводных рыб из семейства пираньевых, чаще всего встречается в Южной Америке, в бассейне Амазонки и Ориноко.
Напомним, река Ловать протекает по территориям Витебской области Белоруссии, Псковской и Новгородской области. На ней расположены города Великие Луки, Холм и посёлок Парфино.