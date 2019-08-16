Великие Луки, Псковская область, , 14:29 — REGNUM

В реке Ловать в Великих Луках Псковской области рыбаки поймали рыбу из семейства пираньевых, сообщает «Псковское агентство информации». Фото улова рыбак Степан Земляникин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбак сообщил, что они с товарищем ловили сома на донную удочку и червя, но пойманная рыба оказалась с зубами, похожими на человеческие. Рыбаки считают, что выудили паку — рыбу из семейства пираньевых.

Это уже не первая рыба паку, которую поймали рыбаки в Великих Луках. Впервые подобную рыбу поймал местный житель в Ловати в начале июля 2019 года.

Напомним, река Ловать протекает по территориям Витебской области Белоруссии, Псковской и Новгородской области. На ней расположены города Великие Луки, Холм и посёлок Парфино.