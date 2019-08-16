Ставрополь, , 14:43 — REGNUM

Жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов предстанут перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих. При их непосредственном участии в 1999 году в Дагестане было убито свыше 30 человек, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СК России по СКФО.

Установлено, что в июле 1999 года обвиняемые добровольно пополнили ряды террористической группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе того же года в составе группы вооружённых боевиков они вторглись в Ботлихский район Дагестана и приняли «активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ».

Во время массированного обстрела боевиков было убито 33 военнослужащих Вооруженных сил России, которые обеспечивали «общественную безопасность и наведение конституционного порядка». Ещё 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

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Напомним, за 20 лет с момента вторжения в Дагестан боевиков в августе-сентябре 1999 года осуждены и приговорены к срокам от трёх до 19 лет лишения свободы более 80 членов банды Басаева и Хаттаба. Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое других боевиков из Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов получили по 15 лет колонии строго режима.

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