Красноярск, , 14:19 — REGNUM

Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске автобус Setra, в салоне которого находились десять граждан Киргизии, нарушивших миграционное законодательство. Об этом 16 августа сообщили в ГИБДД Красноярского края.

В ведомстве уточнили, что 15 августа сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находились 32 пассажира из Киргизии. После проверки пять пассажиров были доставлены в отделение полиции для установления личности и законности прибывания на территории России.

В отношении еще пяти человек составлены административные протоколы и выписан штраф в размере 2 тыс. рублей без выдворения за пределы России.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля правоохранительные органы России задержали в Дагестане граждан Азербайджана и Узбекистана, подделавших в своих паспортах штампы о пересечении государственной границы.

Читайте также: Нелегалы из стран СНГ задержаны в Дагестане с поддельными документами