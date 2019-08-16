Мадрид, , 14:26 — REGNUM

Налоговая служба Испании приняла решение аннулировать все долги меньше трех евро, сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Это означает, что в общей сложности 54 700 налогоплательщикам не придется выплачивать долги. Согласно официальным источникам министерства финансов, которое возглавляет Мария Хесус Монтеро, общая сумма «прощенного» долга составляет 55 800 евро. Таким образом, испанцы, у которых по состоянию на 1 марта 2019 года имеется непогашенная задолженность менее трех евро, официально освобождаются от ответственности за ее выплату.

Налоговая служба сообщает, что причины, по которым долги аннулируются, являются сугубо экономическими: сумма покрытия расходов, связанных со сбором задолженностей, превышает общую сумму самих долгов.