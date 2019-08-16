Мадрид, , 15:25 — REGNUM

В правительстве Барселоны заявили о беспокойстве относительно сложившегося в городе «кризиса безопасности» после того, как за короткий промежуток времени произошло семь насильственных смертей и три нападения с использованием холодного оружия, которые едва не привели к гибели пострадавших. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Альберт Бэтль, заместитель мэра по вопросам безопасности, заявил на пресс-конференции, что правительство мобилизует больше региональных и местных полицейских для более эффективной борьбы с преступностью. Бэтль добавил, что проблема должна быть решена хладнокровно и ответственно, а также отметил, что помимо активной политики в сфере безопасности необходимо также уделить внимание социальной политике.

За прошедшие 40 дней в результате драк и перестрелок в Барселоне погибло семь человек. Также было зарегистрировано три случая ножевых ранений в течение чуть более 24 часов. В этом году 11 человек были жестоко убиты в каталонской столице, что уже превышает отметку в 10 жертв за весь прошлый год.