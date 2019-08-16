Копенгаген, , 15:12 — REGNUM

Шесть государств ЕС заявили о готовности принять 147 спасенных в Средиземном море мигрантов, которые ныне находятся на борту испанского спасательного судна «Open Arms». Об этом написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в письме, адресованном министру внутренних дел Италии и стороннику правых взглядов Маттео Сальвини.

«Франция, ФРГ, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург согласились принять спасенных мигрантов» — говорится в письме. В настоящее время судно «Open Arms» встало на якорь неподалеку от итальянского острова Лампедуза. Сальвини отказал судну в праве пришвартовываться в итальянских портах. В Италии был принят закон, согласно которому частные спасательные суда не имеют право заходить и останавливаться в портах Италии, в противном случае они могут быть конфискованы итальянскими властями — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В Средиземном море находится еще одно спасательное судно с 350 мигрантами на борту. Норвежский «Ocean Viking» до сих пор ожидает разрешения зайти в европейский порт.

В Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев призвали страны ЕС пустить на свою территорию спасенных беженцев.