Волгоград, , 14:04 — REGNUM

Волгоградский кинотеатр «Юбилейный» обязан восстановить собственник здания. Требование прокуратуры удовлетворил Иловлинский районный суд Волгоградской области, так как ответчик зарегистрирован на территории р.п. Иловля. Судебное решение вступило в законную силу, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

У кинотеатра отсутствует значительная часть кровли, разрушены ступени, на фасаде здания глубокие трещины, во многих окнах нет стёкол. Собственник здания обязан разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению культурного объекта и согласовать её с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. За свой счёт придётся и выполнить указанные работы. Прокуратура проверит исполнение судебного решения.

Кинотеатр построен в 1975 году, он включён в список объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране как памятник истории и культуры регионального значения.