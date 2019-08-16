Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов поддержал резкую критику, которую высказали российские ученые в отношении приказа Минобрнауки, ограничивающего и жестко регламентирующего контакты российских ученых с иностранными коллегами.

Приказ, изданный еще в феврале 2019 года, был распространен по подведомственным Министерству учреждениям в июле 2019 года.

Напомним, заведующий лабораторией управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки Михаила Котюкова выступил в защиту прав ученых на информацию и попросил скорректировать документ. Профессор Фрадков, который является членом Совета межрегиональной общественной организации «Общество научных работников», обратился и к Шишлову.

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Как напомнил петербургский омбудсмен, ограничения в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства установлены Законом РФ «О государственной тайне».

«Приказ Минобрнауки вводит не соответствующие этому закону ограничения независимо от сферы деятельности и тематики научных исследований российских ученых. В нарушение действующего законодательства, приказ не был направлен в Министерство юстиции для государственной регистрации и не был опубликован для всеобщего сведения. Наконец, этот приказ противоречит закону «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому Российская Федерация содействует расширению научно-технического сотрудничества научных работников и научных организаций», — подчеркнул Александр Шишлов.

Он обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования, поскольку, по мнению петербургского омбудсмена, приказ Минобрнауки России от 11.02.2019 № 1-дсп «создает препятствия для осуществления научной деятельности научными организациями в Российской Федерации и устанавливает ограничения прав и свобод граждан, в том числе свободы научного творчества <…> и свободы информации, <…> не предусмотренные федеральными законами».

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