Стокгольм, , 14:15 — REGNUM

Более 40 000 шведских госслужащих стали жертвами утечки персональных данных. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Система управления заработной платой, которая используется рядом правительственных учреждений, дала сбой. Ряд сотрудников, используя свои персональные коды доступа к личному кабинету для отслеживания своих транзакций, увидели полный список данных хранящихся в системе. Список данных включает в себя имена пользователей, номера социального страхования, информация о зарплате и денежных переводах.

О происшествии сообщили в полицию, в ходе разбирательства выяснилось, что программная ошибка открыла доступ ко всему архиву информации на более чем 40 000 человек. На данный момент ошибка устранена, все сервисы государственных учреждений работают в штатном режиме.