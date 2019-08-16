Оренбург, , 14:02 — REGNUM

В Оренбургской области отмечен рост числа жалоб социально уязвимой категории населения на качество товаров и услуг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, каждый десятый заявитель является инвалидом, ветераном, безработным или членом многодетной семьи.

В первом полугодии 2019 года надзорное ведомство рассмотрело 181 письменное обращение граждан, которые относятся к социально уязвимой категории, что составляет 11,8% от общего количества письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей. За тот же период 2018 года рассмотрено 136 жалоб, а 11% — заявители из категории социально незащищенных слоев населения.

Интересы пяти инвалидов и ветеранов пришлось отстаивать в суде. В их пользу взыскано 51,2 тыс. рублей.