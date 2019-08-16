Стокгольм, , 14:31 — REGNUM

В Швеции разработан 3D принтер для производства медикаментов. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Исследовательская группа из академической больницы Уппсалы разработала технологию производства препаратов с помощью 3D принтера. Эта технология позволяет, индивидуально подобрав дозу активного вещества, производить лекарства не только для взрослых, но и для детей, при этом полностью учитывая специфику пациента. Технология дает возможность регулировать размер таблетки, дозу активного вещества, вкус и цвет.

На данный момент эта технология внедрена только в академической больнице Уппсалы. В будущем планируется оснастить все медицинские учреждения Швеции новыми 3D принтерами. По замыслу разработчиков, технология пригодна к использованию не только в учреждениях, но и в домашних условиях.