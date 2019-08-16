Екатеринбург, 16 августа 2019, 13:57 — REGNUM
Целесообразности возвращать наказание за «побои» в уголовное право для оступившихся родителей нет, а вот ужесточить административное наказание необходимо. Об этом заявил старший инспектор первого отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Зубковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он подчеркнул, что необходимо ужесточить административное наказание за «побои», в частности увеличить срок административного ареста и срок отбытия обязательных работ.
Напомним, что статья 116 УК РФ была декриминализирована в 2017 году. Однако споры о целесообразности такого решения не утихают по сей день. Некоторые общественные организации предлагают вернуть наказание за «побои» в уголовное право. На данный момент побои декриминализированы и за них предусмотрено наказание по ст. 6.1.1 КоАП.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области представили статистику, согласно которой количество привлечённых к административной ответственности лиц с 2017 по 2019 годы неуклонно снижается.
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