Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM

Целесообразности возвращать наказание за «побои» в уголовное право для оступившихся родителей нет, а вот ужесточить административное наказание необходимо. Об этом заявил старший инспектор первого отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Зубковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Целесообразности введения уголовной ответственности по статье 116-й, я честно говоря, не вижу. Но необходимо изменить наказание за административное правонарушение. Потому что привлечение к уголовной ответственности родителей будет влиять на детей, вплоть до ситуаций негативных для самого ребёнка. Не секрет, что сейчас для поступления на службу в органы государственные, очень серьёзные проходят проверки. Если родитель привлекался к уголовной ответственности, то такого ребёнка не возьмут впоследствии даже на работу на госслужбу. И никто не будет разбираться, за что родитель в прошлом был привлечён к уголовной ответственности», — считает Алексей Зубковский.

Он подчеркнул, что необходимо ужесточить административное наказание за «побои», в частности увеличить срок административного ареста и срок отбытия обязательных работ.

Напомним, что статья 116 УК РФ была декриминализирована в 2017 году. Однако споры о целесообразности такого решения не утихают по сей день. Некоторые общественные организации предлагают вернуть наказание за «побои» в уголовное право. На данный момент побои декриминализированы и за них предусмотрено наказание по ст. 6.1.1 КоАП.

Читайте также: В Свердловской области в 2019 году продолжилось снижение бытового насилия

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области представили статистику, согласно которой количество привлечённых к административной ответственности лиц с 2017 по 2019 годы неуклонно снижается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области предложили вернуть систему медвытрезвителей