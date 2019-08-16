Сеул, , 13:58 — REGNUM

В Южной Корее представили несколько новых коллекционных монет, посвященных деятелю корейского национально-освободительного движения Ан Чун Гыну. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской корпорации по чеканке монет и защищенной печати (KOMSCO).

Коллекционные монеты с изображением Ан Чун Гына

Ан Чун Гын — руководил партизанскими отрядами в провинциях Канвондо и Хамгёндо, а также занимался индивидуальным террором против японцев. В частности, 26 октября 1909 году Ан Чун Гын застрелил на Харбинском вокзале председателя Тайного совета Японии Ито Хиробуми.

По их словам, коллекционная медаль будет выпущена в трех вариантах. Известно, что на лицевой стороне золотых и серебряных малых монет будет изображён портрет Ан Чун Гына в тюремной робе и надпись «Независимость». С другой стороны — сцена убийства на Харбинском вокзале.

На лицевой стороне большой серебряной монеты будет также изображена фигура деятеля национально-освободительного движения и флаг страны, а с другой стороны — отпечаток ладони.

Известно, что данные медали будут выпущены ограниченным тиражом: малая золотая монета (500 шт), серебряная малая монета (2000 шт), большая серебряная монета (500 шт).

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