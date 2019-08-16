Москва, , 13:53 — REGNUM

Новый национальный стандарт, вводящий новые типоразмеры автомобильных номеров, начнет действовать 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Об этом сообщила 16 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта», — пояснила Волк.

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Уменьшенные номера можно установить на автомобилях и мотоциклах с нестандартными местами для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ Р 50 577−2018. Это, например, некоторые модели автомобилей и мотоциклов, произведенные в США и Японии. Получить такие номера владелец транспортного средства может у производителя, имеющего соответствующее разрешение.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, упрощающий процедуру получения госномеров, должен был вступить в силу 1 января 2020 года. Документ был опубликован 30 июля.

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