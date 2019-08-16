Амстердам, , 13:52 — REGNUM

16 августа 2019 скончалась младшая сестра бывшей королевы Нидерландов Беатрикс — принцесса Кристина. Осенью 2017 принцессе был поставлен диагноз рак кости.

Родилась принцесса 18 февраля 1947, она была четвёртой и последней дочерью будущей королевы Нидерландов Юлианы и её супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского. При крещении получила имена Мария Кристина. Во время беременности мать заразилась краснухой. По этой причине девочка родилась почти слепой. Со временем принцесса стала носить специальные очки, которые позволили ей посещать школу и жить относительно нормальной жизнью. В 1963 принцесса изменила имя на второе — Кристина.

Принцесса Кристина окончила консерваторию в Монреале, после чего она устроилась на работу преподавателем музыки в нью-йоркской школе. Для её матери Юлианы самой главным предметом гордости был тот факт, что её младшая дочь, несмотря на свою болезнь, собственными силами устроила свою жизнь.

В 1975 принцесса Кристина вышла замуж за кубинского эмигранта Хорхе Гильермо и приняла католичество (религию мужа), после чего она отказалась от прав на престол за себя и своих потомков. (Королевский дом Нидерландов принадлежит к Нидерландской реформатской (т.е. протестантской) церкви.) Позднее принцесса в интервью призналась, что восприняла это решение как освобождение от обязанностей, связанных с принадлежностью к королевскому дому, которой она всю жизнь тяготилась. В браке родилось трое детей. В 1996 принцесса развелась с мужем.

Принцесса Кристина была патроном ежегодного музыкального конкурса который с 1990 носит её имя и который ставит себе цель привить детям в Нидерландах в возрасте от 12 до 19 лет интерес к классической музыке и джазу.