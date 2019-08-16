Воронеж, , 13:50 — REGNUM

Нарушения антикоррупционного законодательства выявили прокуроры в работе управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Воронеже, сообщил ИА REGNUM 16 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В частности, прокуроры выявили нарушения требований законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера — обнаружены случая сокрытия сотрудниками фонда информации о недвижимости и вкладах. В частности, в соответствии с выпиской из ЕГРН супругу руководителя клиентской службы отдела в Советском районе Воронежа принадлежат земельный участок для ведения садоводства площадью 600 кв. м и нежилое помещение площадью 41 кв.м. Однако в сведениях о доходах было указано, что недвижимость у супруга отсутствует.

В июне 2017 года в клиентскую службу в Левобережном районе с заявлением о перерасчете размера пенсии обратилась родственница главного специалиста-эксперта отдела назначения и перерасчета пенсий управления. Распоряжение о перерасчёте пенсии своей матери эксперт подготовил сам, но не уведомил руководство о конфликте интересов.

«Помимо указанного, в ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушения требований пенсионного законодательства, выраженные в неверном установлении размера пенсии», — сообщили в прокуратуре.

Прокурор Воронежа внёс представление начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Воронеже об устранении нарушений пенсионного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. По итогам рассмотрения представления были приняты меры.