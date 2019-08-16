Бишкек, , 13:38 — REGNUM

Национальную кампанию по документированию детей планирует провести правительство Киргизии совместно с детским фондом ООН. Об этом 16 августа заявила заместитель председателя правительства республики Алтынай Омурбекова, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

По её словам, в республике числится около 1200 детей, которые не имеют свидетельства о рождении. Поэтому национальная кампания направлена на получение документов на ребенка.

Омурбекова добавила, что некоторые родители не получают свидетельство о рождении ребенка, потому что сами не имеют паспорта либо из-за нежелания платить штраф. Заместитель премьер-министра предложила отменить наказание за нарушение сроков получения документа на ребенка.

Отметим, нарушение статьи 275 Кодекса Киргизии о нарушениях «Нарушение сроков регистрации рождения ребенка» влечет штраф в размере 1000 сомов ($14,3).