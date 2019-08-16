Красноярск, , 13:33 — REGNUM

В Красноярском крае сезон 2019 года выдался необычайно урожайным. Местные жители с июля делятся снимками корзин, ведер и багажников машин, полных маслятами, боровиками, подберёзовиками и другими лесными деликатесами, сообщает Krsk.kp.ru. Однако медики КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» предупреждают: процесс отравления грибами особенно тяжело проходит у детей и пожилых людей.

«Чаще всего красноярцы травятся условно съедобными грибами — груздями, волнушками, валуями, горкушками, рядовками. Это возможно, если грибы неверно приготовить. Грибы, содержащие млечный сок, перед употреблением необходимо отваривать или вымачивать с многоразовой сменой воды, чтобы удалить горькие, раздражающие желудок вещества. Однако можно отравиться и съедобными грибами, если они были срезаны поздно. Главное помнить — ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде», — отмечает НГС 24.

Напомним, первые признаки отравления (тошнота, рвота, диарея) могут появиться через 30 минут или через 6−12 часов. В случае, если появились симптомы отравления, необходимо вызвать скорую помощь, промыть желудок, выпить три-четыре таблетки активированного угля. Спиртные напитки категорически запрещаются.