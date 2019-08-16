Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM

Второй пилот самолёта А321, совершившего аварийную посадку в Московской области, попал в больницу, сообщил журналистам коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

У пилота диагностировали ушибы груди, в настоящий момент он находится в больнице. Однако Скуратов отметил, что с лётчиком всё будет нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, оба пилота А321 вылетели в Екатеринбург.

Инцидент с самолётом А321 «Уральских авиалиний» произошёл 15 августа. Лайнер, едва взлетев, столкнулся со стаей чаек. В результате в оба двигателя попали птицы. Воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку в кукурузное поле.