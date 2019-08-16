Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM

Пасмурную погоду и осадки обещают жителям Ростовской области синоптики. Согласно их прогнозу, на Дону летний зной сменят дожди.

Так, Росгидрометцентр сообщает, что 16 августа воздух прогреется до 29 градусов тепла, 17 августа — до 30 градусов, 18 августа — до 31 градуса. В эти же дни пройдут небольшие кратковременный дожди.

Впрочем, после дождливых дней жители Ростовской области вновь примут у себя жаркую погоду.

ИА REGNUM ранее сообщало, что управление МЧС России по Ростовской области объявило о сохранении штормового предупреждения из-за жары. Так, чрезвычайная и высокая пожароопасность в ряде районов сохранится с 16 по 18 августа.

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