Магас, , 13:28 — REGNUM

Мэр города Магаса Беслан Цечоев объявил о своей готовности стать потенциальным донором костного мозга. Градоначальник призвал жителей Ингушетии последовать его примеру.

«Мы обязаны, если позволяют возраст и здоровье, стать участниками этой благородной миссии. Это как раз тот случай, где каждый человек может реально показать свое подлинное благородство и мужество», — написал Цечоев у себя в Instagram.

Мэр отметил, что жители Ингушетии в большинстве своём имеют родственные связи и общих предков, что в несколько раз увеличивает вероятность генетического совпадения.

«Сегодня в России около 100 тыс. потенциальных доноров костного мозга, шанс больного на совпадение с генетическим близнецом, который может его спасти совпадает один на 10 тыс. случаев. Я считаю, что в Ингушетии другая ситуация», — написал глава Магаса.

Градоначальник выразил уверенность, что желающих пополнить «спящую ячейку» доноров костного мозга станет гораздо больше, если проводить с населением правильную разъяснительную работу.

«После того, как я озвучил своё решение стать потенциальным донором костного мозга для тяжелобольных людей, тема донорства набирает популярность в СМИ и в социальных сетях. Есть уже конкретные люди, проживающие в разных регионах страны, которые обозначили своё отношение к этому вопросу и готовы стать донорами костного мозга», — рассказал чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня в регионах России стартовала акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга», которая продлится до 31 декабря 2019 года. Добровольцам в возрасте от 18 до 45 лет, при отсутствии хронических заболеваний, предложено сдать 3 мл крови из вены в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики CMD.