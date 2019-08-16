Людиново, Калужская область, , 13:19 — REGNUM

27-летний индивидуальный предприниматель из Людиновского района Калужской области в двух торговых точках организовал розничную торговлю, реализуя продукцию с использованием товарных знаков трех известных фирм-производителей, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,

По информации ведомства, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел у коммерсанта изъят товар на общую сумму более четырёх миллионов рублей. Он был направлен на экспертизу, которая установила, что исследуемые образцы имеют признаки контрафактности.

По данному факту отделом дознания МОМВД России «Людиновский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. На период расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.