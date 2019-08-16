Москва, 16 августа 2019, 13:18 — REGNUM
Компания Google отказывается удалить противоправный контент на сервисе YouTube, который оскорбляет государственные символы России — флаг и герб. Роскомнадзор уже три раза направлял в адрес компании соответствующие требования, однако все они были проигнорированы Google. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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Речь идёт о ролике, судя по названию снятом в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба, сообщает ТАСС. Уточняется, что этот видеоматериал в конце июля потребовала Генпрокуратура РФ.
«Доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Роскомнадзора. — Компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства».
В ведомстве заявили о намерении добиваться от Google выполнения требования Генпрокуратуры.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июле социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации. Ранее Twitter удалил сообщение, которое содержало нецензурное оскорбление народа России.
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