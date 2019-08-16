Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM

В гибели зелёных насаждений на аллее, расположенной рядом со стадионом «Ростов-Арена», виновен подрядчик — АО «Крокус Интернешнл». Это следует из результатов прокурорской проверки, которую инициировал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Компания заключила госконтракт и занималась обустройством территорий восточного и западного подходов к спортивному объекту. В настоящее время «контракт находится на исполнении, обязанность по содержанию территорий, где производятся работы, возложена на подрядную организацию». Подрядчик обязался заменить погибшие от засухи саженцы на новые.

ИА REGNUM ранее сообщало, что представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметили, что за прилегающей к стадиону территорией «стали ухаживать регулярно». Уже удалось спасти большинство зеленых насаждений. Погибшие деревья в региональном министерстве строительства пообещали заменить до 10 октября текущего года.

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