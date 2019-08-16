Берлин, , 13:15 — REGNUM

16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.

Женщина настаивала, чтобы ее девятилетнюю дочь приняли в государственный хор для мальчиков. По ее мнению, недопуск ее ребенка нарушает требование равноправного участия полов в государственных учреждениях, то есть принятие в коллектив только мальчиков дискриминирует девочек.

Но административный суд вынес решение в пользу руководства хора. Суд счел, что недопуск был обоснован: у девочки не хватает вокального образования, звучание ее голоса не соответствует требованиям, предъявляемым для этого коллектива.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года житель немецкого города Айхштетт подал в суд на парковки для автоледи. Он почувствовал себя оскорбленным и увидел в существовании таких парковок нарушение закона о равноправии.

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