Ташкент, , 13:06 — REGNUM

Директор агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Комил Алламжонов призвал СМИ и блогеров удалять оскорбительные комментарии, сообщает издание «Газета.uz».

По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев читает не только материалы в интернете, но и комментарии к ним, что, в конечном итоге, может повлиять на важные решения.

Алламжонов сравнил социальные сети с махаллей (общиной), где каждый аккаунт — это соседи. «Каждый убирается у себя дома, иначе он будет нести ответственность за «зловоние», если оно мешает соседям», — привел пример глава агентства.

Отметим, 14 августа в Ташкенте Комил Алламжонов провел встречу с журналистами и блогерами, участники которой обсудили ответственность СМИ за комментарии пользователей.