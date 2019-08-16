Оренбург, , 12:58 — REGNUM

В Оренбургской области на капитальный ремонт государственных учреждений социального обслуживания выделяется почти 84 млн рублей. Это позволит улучшить условия предоставления услуг для значительного количества клиентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

Самая большая сумма предусмотрена на капремонт Новотроицкого психоневрологического интерната — 25,5 млн рублей. Впервые со дня основания самого большого стационарного учреждения системы социальной защиты области здесь ведутся столь масштабные работы.

Орский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Надежда» отремонтируют за 13 млн рублей. Работы ведутся в главном корпусе.

И.о.министра социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина отметила, что процесс ремонта контролируется ежедневно. Кроме выездов практикуется отслеживание ситуации в режиме онлайн.