Новосибирск, , 12:57 — REGNUM

На базе новосибирского детского оздоровительного лагеря «Лидер» планируется создать военно-патриотический полевой лагерь. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска.

Лагерь «Лидер» не эксплуатировался в течение десяти лет. Жилые корпуса и хозяйственные постройки сейчас в аварийном состоянии. Но есть зоны, свободные от аварийных построек — поле для спортивных игр, спортивный городок, теннисный корт. На них и будут созданы локации нового военно-патриотического палаточного лагеря.

Проект разрабатывали специалисты МКУ ЦГВПВ «Витязь» при поддержке комитета по делам молодежи Новосибирска.

С июля по сентябрь здесь планируется обустроить полосы препятствий, огневой и инженерный городок, подготовить площадки для размещения палаточного городка, тылового пункта и зоны отдыха. В 2020 году — закупить всё необходимое.

Лагерь будет работать в круглогодичном режиме.

Здесь будут проводить военно-патриотические и военно-исторические, а также туристические, экологические мероприятия, спартакиады, слеты студенческих и трудовых отрядов, волонтеров, добровольных молодежных дружин.